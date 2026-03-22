Republica Moldova face un pas important în dezvoltarea infrastructurii rutiere, odată cu lansarea primului tronson de autostradă. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat că în luna aprilie va fi desemnat constructorul pentru primii 5,1 kilometri de autostradă de pe teritoriul țării. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului ZdCe.

Proiectul face parte dintr-o inițiativă comună cu România și este conectat la extinderea autostrăzii A8, care urmează să ajungă până la frontiera de la Ungheni și ulterior pe teritoriul Republicii Moldova.

„În ianuarie s-a finalizat licitația, iar până în aprilie vom ști cine este constructorul acestor 5,1 kilometri de autostradă”, a declarat ministrul în cadrul unui podcast.

Segmentul vizat va face legătura în zona Ungheni și reprezintă primul tronson care trece din faza de prefezabilitate în cea de execuție, urmând ca, în etapele următoare, autostrada să fie extinsă spre Chișinău, până la Cricova.

Potrivit lui Bolea, proiectul a fost accelerat în urma discuțiilor regionale și a lansării programului european SAFE, la sfârșitul anului 2025, care susține dezvoltarea infrastructurii în regiune.

Construcția primilor kilometri de autostradă ar urma să dureze aproximativ 18 luni de la semnarea contractului, marcând un moment istoric pentru rețeaua rutieră din Republica Moldova.