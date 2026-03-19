Ministerul Sănătății a venit cu precizări, după ce în spațiul public au apărut informații precum că de mai bine de un an, deșeurile umane rezultate din intervenții chirurgicale de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău nu mai sunt preluate pentru înhumare și sunt păstrate în frigidere.

Astfel, ministerul anunță că este la curent cu dificultățile existente în gestionarea resturilor anatomopatologice și tratează situația cu maximă responsabilitate, având în vedere implicațiile de ordin sanitar și cele etice.

„În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, deșeurile anatomopatologice sunt eliminate prin înhumare în cimitir, în locuri special destinate, în lipsa acestora pot fi compostate în gropi speciale. Această abordare asigură continuitatea actului medical și respectarea cerințelor de sănătate publică", explică responsabilii de la minister într-o postare pe facebook.

Ministerul caută soluții pentru rezolvarea problemei

În acest context, ministerul Sănătății precizează că se află în proces activ de identificare a unor soluții pe termen lung.

„În prezent, sunt purtate discuții avansate cu un agent economic din România, care își desfășoară activitatea și pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea dezvoltării unei linii moderne de incinerare dedicate resturilor anatomopatologice", se arată în explicația ministerului.

De asemenea, autoritățile spun că în paralel, ministerul este în contact cu instituțiile medicale pentru a asigura respectarea tuturor normelor de depozitare temporară, astfel încât riscurile pentru sănătatea publică să fie minimizate.

Primăria capitalei spune că nu este în competența autorităților publice locale

În această dimineață, și primăria capitalei a venit cu o reacție vizavi de gestionarea deșeurilor medicale și spune că autoritățile publice locale nu au competența și nici obligația legală de a gestiona aceste tipuri de deșeuri.

„În mod similar, combinatul serviciilor funerare nu poate prelua astfel de responsabilități, întrucât activitățile de colectare, transport, depozitare și eliminare a deșeurilor medicale necesită condiții speciale, autorizații de mediu și respectarea strictă a cadrului normativ în vigoare", explică autoritățile municipale.