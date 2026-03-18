Procesul de înscriere a copiilor la grădinițe a fost simplificat de Guvern. Potrivit autorităților, înscrierea online a copiilor la grădinițe va deveni mai simplă și mai rapidă.

Astfel, în cadrul ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului informațional „e-Admitere” în învățământul general, nivelul educația timpurie.

Potrivit Guvernului, noul sistem va permite înscrierea copiilor într-un mod unificat la nivel național și va face procesul de admitere mai transparent și mai corect.

„De asemenea, va fi redus riscul de erori, dublări sau tratamente preferențiale. Alte avantaje sunt creșterea accesului la educația timpurie, dar și reducerea interacțiunii birocratice dintre cetățeni și instituții", mai explică Executivul.

