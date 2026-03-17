Secția combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale s-a autosesizat, ieri, în urma informațiilor oficiale privind declararea stării de alertă de mediu în bazinul fluviului Nistru. Asta după ce, Asociația Promo-Lex a depus ieri la Procuratura Generală un denunț penal și a solicitat începerea urmăririi penale în legătură cu poluarea râului Nistru cu substanțe petroliere, în urma atacului militar al Rusiei asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina din 7 martie 2026.

Potrivit procuraturii, la 16 martie 2026, a fost instituită stare de alertă de mediu pentru o perioadă de 15 zile, în urma unui incident de poluare confirmat pe anumite sectoare ale fluviului Nistru.

„Procuratura Generală subliniază că dreptul la un mediu sănătos constituie un principiu cu valoare constituțională, consacrat de art. 37 din Constituție, fiecare persoană având dreptul la un mediu neprimejdios pentru viață și sănătate. Totodată, legislația națională instituie protecția întregului potențial acvatic al țării, fiind interzisă deversarea în apele de suprafață a produselor petroliere sau a altor substanțe poluante”, se arată în comunicat.

Procuratura Generală a înregistrat proces penal, în vederea investigării faptelor ce au determinat consecințele produse.

Acum o săptămână, mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropiere de Naslavcea. Autoritățile din Republica Moldova au început să urmărească atent situația pe râu, fiind prelevate probe de apă pentru analize de laborator.

Potrivit autorităților din Ucraina, cauza petelor de petrol apărute pe râul Nistru ar fi atacul rusesc asupra țării vecine, și anume scurgerea de combustibil pentru rachete care a avut loc în zona Centralei Hidroelectrice Nistru din regiune Cernăuți. Astfel, poluarea s-ar fi răspândit în aval, în special în zona satului Naslavcea din Republica Moldova.

Pentru a preveni riscurile asupra populației și mediului, alimentarea cu apă în localitatea Naslavcea, precum și în mai multe raioane din nordul țării, a fost oprită.

În acest context, duminică, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot duminică, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.

