Procurorii din Moldova vor avea o nouă mantie. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat un regulament despre cum trebuie să arate ținută vestimentară oficială în timpul ședințelor de judecată.

Potrivit documentului, regulamentul stabilește cum vor fi oferite aceste mantii procurorilor și ce responsabilități au aceștia în ceea ce privește utilizarea și păstrarea lor.

Totodată, noul model al mantiei a fost elaborat pentru ca aceasta să fie mai practică și adaptată activității profesionale. În același timp, ținuta păstrează elementele care reflectă identitatea instituțională a sistemului procuraturii.

Reprezentanții instituției spun că această inițiativă are scopul de a întări imaginea și statutul profesiei de procuror, dar și de a menține solemnitatea actului de justiție în sala de judecată.