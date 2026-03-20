Un cetățean al Azerbaidjanului, în vârstă de 34 de ani, și un cetățean al Statelor Unite ale Americii, în vârstă de 49 de ani, sunt documentați, după ce în bagajele lor au fost găsite produse stomatologice nedeclarate autorităților vamale.

Potrivit Serviciului Vamal, totul s-a întâmplat pe Aeroportul din Chișinău, pe sensul de intrare în țară.

În primul caz, produsele au fost găsite în bagajul unui cetățean al Azerbaidjanului, în urma controlului pasagerilor de pe ruta Baku – Chișinău.

În al doilea caz, controlul pasagerilor pe ruta Istanbul – Chișinău a scos la iveală produse stomatologice nedeclarate în bagajul unui cetățean american.

Bunurile au fost ridicate și ar putea fi confiscate, iar persoanele ar putea fi sancționate contravențional.

Ce produse trebuie declarate la intrarea în țară

La sosirea în țară, pasagerii trebuie să declare următoarele tipuri de bunuri:

- sume mari de bani (de obicei, peste 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume);

- produse alimentare și animale (carne, lactate, semințe, animale vii);

- produse din tutun și alcool care depășesc limitele admise pentru uz personal;

- bunuri periculoase sau restricționate (arme, explozibili, substanțe chimice, medicamente speciale);

- obiecte de valoare ridicată sau culturale (bijuterii, echipamente electronice, obiecte de artă, antichități).

Care sunt consecințele pentru persoanele care nu declară aceste bunuri

Persoanele care nu declară bunurile obligatorii se pot alege cu următoarele sancțiuni:

- confiscarea bunurilor nedeclarate;

- amenzi semnificative;

- răspundere penală, inclusiv închisoare, pentru cazuri grave.

Obiectele depistate / Serviciul Vamal

Obiectele nedeclarate / Serviciul Vamal