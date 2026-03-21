O mie de cereri au fost depuse pentru finanțare în programul Casa Verde, anunță ministerul Energiei. Potrivit autorităților, apelul II al produsului de finanțare s-a închis după atingerea plafonului maxim de cereri.

Apelul, lansat la 18 martie 2026, a înregistrat 300 de cereri din municipiul Chișinău și 700 de cereri din celelalte raioane ale Republicii Moldova.

Programul Casa Verde/ Ministerul Energiei

Citeste si : De la facturi mari la energie verde: peste 700 de gospodării au aplicat la programul Casa Verde pentru a-și moderniza locuințele și a reduce consumul energetic - VIDEO

Care sunt următorii pași?

În continuare, propunerile de proiect vor fi evaluate în ordinea înregistrării, iar primii aplicanți vor fi informați despre rezultate în aproximativ două săptămâni.

„Persoanele care au depus cereri de finanțare sunt îndemnați să urmărească notificările privind pașii următori. Interacțiunea cu beneficiarii se va realiza prin intermediul platformei, care va transmite notificări, inclusiv prin e-mailul din sistemul MPass.Beneficiari vor demara lucrările propriu-zise doar după aprobarea proiectelor și semnarea contractului cu CNED”, se arată în comunicat.

Izolarea termică, instalarea centralelor pe biomasă, panouri solare și pompe de căldură - sunt câteva dintre serviciile și instalațiile pentru care au aplicat. Programul oferă până la 200 de mii de lei, adică jumătate din costul total al lucrărilor pentru reabilitarea energetică a locuințelor și instalarea echipamentelor eficiente energetic.

Igor Hâncu este unul dintre moldovenii care au aplicat vara trecută la programul Casa Verde. Primii pași pentru a-și transforma locuința în una sustenabilă i-a făcut în urmă cu trei ani, când a instalat un colector pentru apă.

Pentru a fi eligibil la prima sesiune de aplicare, condițiile erau să aibă un copil minor, semnătura electronică și cea mobilă, dar și izolare termică a casei, povestește Igor, și, desigur, să completeze cererea de participare.

Bugetul total alocat pentru prima etapă este de 149 milioane de lei. Acest program este dezvoltat de Guvern, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Citeste si : A doua etapă a programului Casa Verde începe în Republica Moldova: o mie de gospodării din afara Chișinăului pot beneficia de finanțare pentru panouri solare, pompe de căldură și izolare termică - VIDEO