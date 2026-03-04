Reprezentanții minorităților naționale, refugiații, persoanele revenite din diasporă, adulții activi pe piața muncii, copii și elevii nou-veniți din alte comunități lingvistice și culturale vor avea mai multe oportunități de învățare a limbii române. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi în cadrul ședinței de Guvern Programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028.

Potrivit proiectului, noul Program extinde acțiunile celui din perioada 2023-2025 și are drept scop dezvoltarea și implementarea unui sistem național integrat de învățare-predare, evaluare și certificare a competențelor în limba română, adaptat diverselor categorii de beneficiari și niveluri de competență.

În sprijinul elevilor alolingvi, sunt introduse programe de remediere orientate spre îmbunătățirea competențelor de comunicare și creșterea performanțelor la evaluările naționale, inclusiv la examenele de absolvire.

Totodată, programul presupune actualizarea curriculumului și materialelor didactice, fiind prevăzută utilizarea platformelor digitale, aplicațiilor interactive și instrumentelor multimedia pentru învățarea limbii române, inclusiv în format la distanță.

De asemenea, sunt prevăzute măsuri de motivare și retenție a cadrelor didactice și atragere a tinerilor specialiști, inclusiv facilitarea avansării în carieră și majorarea cuantumului burselor pentru studenții de la specialitatea Limba și literatura română, acordarea unei indemnizații de relocare și asigurarea transferurilor cu destinație specială pentru susținerea angajării în instituțiile defavorizate.

„Implementarea Programului național pentru învățarea limbii române pentru anii 2026–2028 va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale, creșterea nivelului de integrare socială și profesională a beneficiarilor, consolidarea coeziunii sociale, reducerea inegalităților, promovarea incluziunii lingvistice și culturale și întărirea identității civice. Înscrierile la cursurile de limba română pot fi realizate pe platforma invatam-limba-romana.mec.gov.md.”, se arată în comunicat.