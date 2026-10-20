Locatarii din apropierea Liceului „Matei Basarab” protestează astăzi în fața Primăriei Chișinău, după ce au început lucrările de modernizare a stadionului școlar, care urmează să fie folosit și de clubul de fotbal Petrocub. Oamenii spun că nu au fost consultați și se tem de zgomot, lumina proiectoarelor și aglomerația din zonă. Am solicitat o reacție de la responsabilii Primăriei, însă n-au vrut să ne ofere informații.

Cu pancarte pe care au scris „Zona școlară nu e zonă comercială” și „Contra construcției sub geamurile noastre”, protestatarii cer autorităților să țină cont de nemulțumirile lor.

La protest este prezentă și Irina Gutnic, care a venit să susțină locatarii din apropierea liceului.

„Am acceptat invitația locatarilor din vecinătatea Liceului „Matei Basarab”, care m-au rugat să vin alături de ei și să îi susțin în protestul împotriva acordului neregulamentar încheiat de Direcția Educație”, a scris viceprimarul demis pe pagina sa de Facebook.

Potrivit proiectului, pe terenul Liceului „Matei Basarab” urmează să fie amenajat un stadion modern, cu gazon artificial și infrastructură pentru antrenamente. Clubul Sportiv Petrocub s-a angajat să investească 11 milioane de lei în schimbul accesului la teren, vestiare și blocul sanitar. Acordul, semnat cu liceul în luna mai, este valabil cinci ani, cu posibilitatea prelungirii.

Locatarii spun că au aflat despre proiect abia după ce în zonă au fost tăiați aproximativ 200 de copaci, aproape toți sănătoși. Oamenii se plâng că nu au fost consultați și se tem că terenul, aflat la doar câțiva metri de ferestrele lor, va deveni o bază de antrenament a clubului Petrocub, cu activitate până seara târziu, inclusiv în weekend.

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