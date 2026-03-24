Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că au fost luate măsuri pentru a evita eventuale pene de curent, după ce linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că, în prezent, Republica Moldova este alimentată prin rute alternative, menite să mențină stabilitatea sistemului energetic.

„Rute alternative de alimentare sunt în funcțiune pentru a preveni întreruperile, însă situația rămâne fragilă”, a scris șeful Guvernului pe platforma X.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Citeste si : Sute de mii de consumatori din peste 200 de localități din diferite regiuni ale țării au rămas fără lumină. După mai bine de cinci ore, majoritatea consumatorilor au fost reconectați - VIDEO

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”