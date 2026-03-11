În contextul perchezițiilor desfășurate de Centrul Naţional Anticorupţie și procurori într-un dosar de corupție sistemică, în care sunt vizate inclusiv persoane din cadrul Serviciului Vamal, instituția a venit cu o reacție și spune că va oferi suport deplin în vederea documentării complete a cazului.

„Serviciul Vamal va continua să conlucreze cu instituțiile competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun. Reiterăm că toleranța zero față de manifestările de corupție rămâne un principiu ferm al instituției, iar în sistem trebuie să activeze persoane corecte și integre", au mai scris responsabilii de la Serviciul Vamal într-un comunicat.



Astăzi, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii au descins cu mai multe percheziții într-un dosar de corupție sistemică, în care sunt vizați reprezentanți ai Serviciului Vamal, reprezentanți ai unei companii de brokeraj vamal, precum și un agent economic. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar alte patru persoane, printre care și angajați ai Serviciului Vamal, urmează să fie cercetate în stare de libertate.

