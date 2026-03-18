Cabinetul de miniștri al Republica Moldova a anunțat astăzi ajustări importante în cadrul măsurilor aplicate în contextul stării de alertă în sectorul energetic, menite să mențină securitatea aprovizionării fără a impune constrângeri excesive asupra economiei și infrastructurii portuare.

Potrivit Guvernului, unul dintre principalele modificări vizează Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), unde nivelul minim de stoc pentru benzină a fost redus de la 8.000 de tone la 5.000 de tone, conform analizei istorice a necesarului operațional al țării. Această măsură eliberează capacitățile de depozitare și facilitează fluxurile comerciale regionale.

În plus față de plinul rezervorului, comercializarea motorinei în recipiente de consum (canistre) va fi permisă doar până la 20 de litri, pentru a preveni achizițiile „de panică” generate de tensiunile internaționale și creșterea prețurilor la petrol. Măsura urmărește să asigure acces egal la carburant pentru toți cetățenii.

Liberalizarea parțială a exportului de energie electrică și consolidarea disciplinei pe piață

Guvernul a decis să permită exportul de energie electrică în intervalul 06:00–09:00, menținând restricțiile doar în orele de vârf ale serii (17:00–21:00). Această decizie se bazează pe datele SA „Energocom”, care arată că producția locală și capacitățile de interconexiune sunt suficiente pentru a acoperi consumul dimineții fără riscuri pentru siguranța națională.

Participanții la piața de energie care nu dețin contracte interne nu vor mai fi remunerați pentru dezechilibrele pozitive, adică surplusul de energie livrat neplanificat, consolidând disciplina și predictibilitatea în sistemul energetic.

Modificările adoptate sunt preventive și temporare, fiind motivate de mai mulți factori:

eficiența logistică și optimizarea capacităților de depozitare;

prevenirea achizițiilor exagerate în condiții de tensiuni geopolitice;

vulnerabilitatea aprovizionării externe, majoritar din România și Bulgaria, afectată de mentenanță și sancțiuni;

asigurarea continuității serviciilor esențiale pentru populație în condiții de incertitudine regională.

Guvernul subliniază că aceste intervenții urmăresc să stabilizeze piața energetică și să protejeze consumatorii, menținând în același timp un nivel adecvat de securitate națională.

Contextul regional și impactul asupra prețurilor: stare de alertă și efecte asupra economiei

Pe 4 martie 2026, Guvernul a instituit o stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, au explicat autoritățile.

De săptămâna trecută, prețurile la carburanți au început să crească semnificativ. Acest lucru este cauzat de tensiunile din Orientul Mijlociu, Moldova fiind în totalitate dependentă de produsele petroliere importate.

Motorina a atins cel mai mare preț din ultimii doi ani, au afirmat experții economici, iar acest lucru a afectat cel mai mult agricultorii, care în perioada lucrărilor de primăvară deja înregistrează o creștere a costurilor de achiziție de peste 27%.