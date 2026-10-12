Reforma Agenției „Moldsilva” a fost discutată cu silvicultorii din regiunea de nord a țării. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că reorganizarea sistemului silvic este necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondului forestier, dar și pentru a soluționa problemele financiare cu care se confruntă întreprinderile din domeniu.

Potrivit ministrului, unele întreprinderi silvice nu își pot acoperi cheltuielile, iar unii angajați nu și-ar fi primit salariile luni la rând. Totodată, remunerarea în sector a ajuns mult sub media pe economie.

„Reorganizarea sistemului silvic nu mai poate fi amânată. Tăiem prea mult și avem nevoie de lucrări mai calitative pentru noile păduri, dar și de o mai bună organizare a activităților de îngrijire și protecție a fondului forestier”, a declarat Gheorghe Hajder.

Planul de reformă prevede comasarea tuturor întreprinderilor silvice într-o singură entitate juridică, cu un buget comun. Astfel, resursele financiare ar urma să fie gestionate centralizat și direcționate în funcție de necesități.

Ministrul a dat asigurări că angajații care își îndeplinesc cu responsabilitate atribuțiile își vor putea continua activitatea.

Consultările cu angajații din sectorul silvic vor continua în perioada următoare, a mai anunțat Gheorghe Hajder.

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