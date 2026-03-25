Roman Babuțchi, soțul femeii care a murit în urma unei proceduri cosmetologice, a refuzat să achite 20 de mii de lei amendă, drept despăgubiri morale lui Igor Curov, fost director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății și spune că o va contesta.
„M-au obligat să dezmint public informații false. Poftim pe pagina mea am publicat toate materialele. Amenda nu o voi achita. O voi contesta și voi aduce atâția martori cât va fi necesar!”, se arată în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.
Roman Babuțchi a atașat hotărârea de judecată.
La începutul lunii martei, au apărut informații că Roman Babuțchi, soțul femeii care a decedat în urma unei proceduri cosmetologice, a fost obligat de instanță să plătească 20.000 de lei drept despăgubiri morale lui Igor Curov, fost director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății. În 2024, Curov a fost suspendat din funcție în urma scandalului legat de activitatea unei clinici clandestine de înfrumusețare desfășurate în incinta instituției, scrie Anticorupție.md.
Pe 30 ianuarie 2025, o femeie de afaceri din țară a murit la un salon de înfrumusețare din capitală. Femeia a optat pentru două intervenții estetice. Făcute concomitent, acestea au necesitat anestezie totală, ceea ce ar fi dus la un șoc anafilactic, iar tânăra a suferit un stop cardio-respirator.
După tragedie, salonul a fost închis și nimeni din administrație nu a venit cu o reacție. Proprietara salonului, originara din Ucraina, a fugit din Moldova.
La câteva zile după tragedie, ANSP a anunțat că salonul cosmetologic nu avea autorizație pentru a efectua proceduri invazive sau medicale. Nicio autoritate însă nu a verificat activitatea acestui cabinet de când a primit autorizație pentru proceduri de întreținere corporală și înfrumusețare.
Pe 10 februarie, anesteziologul salonului de frumusețe a fost plasat în arest pentru 30 de zile.