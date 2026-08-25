Pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău va avea loc, în această seară, repetiția generală a ceremoniei dedicate celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Exercițiul pentru ceremonia aniversară din 27 august se va desfășura între orele 22:00 și 01:00, perioadă în care circulația va fi restricționată temporar.

Repetiția se va desfășura pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe porțiunea dintre intersecția cu străzile Calea Ieșilor și Ion Creangă și strada Ciuflea.

Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricțiile instituite și să își planifice din timp deplasările prin centrul capitalei.

Explicație în imagine/ Poliția RM

Primul antrenament pentru paradă

Primul antrenament cu tehnică militară și specială pentru Parada Militară a avut loc pe 11 august, în zona podului din cartierul Telecentru. La pregătiri au participat peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani ai războiului de pe Nistru și militari din România, SUA, Franța și Italia.

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Antrenamente cu tehnica specială

Pe 13 august, militarii au efectuat antrenamente cu tehnica specială, la Băcioii Noi. Peste 100 de unități de tehnică militară, inclusiv armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, dar și sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian au participat la antrenament.

Exerciții desfășurate și în cartierul Telecentru

Un antrenament comun pentru Parada Militară din 27 august a avut loc pe 18 august. Exercițiul s-a desfășurat în cartierul Telecentru, iar participanții la trafic sunt îndemnați să țină cont de desfășurarea antrenamentului și, în măsura posibilităților, să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți în trafic.

Repetițiile din 21 august pe bulevardul Ștefan cel Mare

Peste 2.000 de militari și angajați ai structurilor de forță au defilat alături de cele peste 100 de unități de tehnică militară și specială în cadrul unei repetiții comune în Piața Marii Adunări Naționale.

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