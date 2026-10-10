Republica Moldova a obținut o medalie de aur și două de argint la FIRST Global Challenge 2026, desfășurat în perioada 6–10 octombrie, la Incheon, Republica Coreea. Echipa națională de robotică a făcut parte din alianța câștigătoare, alături de Uzbekistan, Venezuela și El Salvador, anunță ministerul Educației și Cercetării.

Medalia de aur a fost acordată pentru victoria alianței în turneul de robotică. Cele două medalii de argint au fost obținute pentru proiectarea inginerească a robotului și pentru proiectul de inovare Ember Mesh, selectat printre cele cinci finaliste ale competiției de inovație.

Ember Mesh este o rețea de capsule autonome dotate cu senzori, concepută pentru detectarea timpurie a incendiilor forestiere sub coronamentul arborilor. Sistemul transmite date către o platformă de monitorizare, iar capsulele pot fi distribuite cu ajutorul dronelor sau elicopterelor în zone greu accesibile.

Echipa ENIGMA, din satul Boșcana, raionul Criuleni

Republica Moldova a fost reprezentată de echipa ENIGMA, din satul Boșcana, raionul Criuleni, formată din cinci elevi și doi mentori. Tema ediției din acest an, „Igniting Innovation”, a vizat prevenirea incendiilor de vegetație și reducerea impactului acestora.

Prin rezultatul obținut în Republica Coreea, Moldova își consolidează palmaresul la competiția internațională, la care participă din 2017, ajungând la un total de nouă medalii de aur.

Echipa Moldovei la FIRST Global Challenge 2026/ MEC