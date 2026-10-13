Republica Moldova a fost aleasă pentru a doua oară în calitate de membru al Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pentru perioada 2027–2029. Mandatul oferă țării noastre posibilitatea de a contribui la promovarea și protejarea drepturilor fundamentale la nivel internațional.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, rezultatul reconfirmă angajamentul Republicii Moldova față de valorile și principiile ONU, în concordanță cu obiectivele parcursului european al țării, care are statut de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană.

Care sunt prioritățile Republicii Moldova

Pe durata mandatului, Republica Moldova își propune să promoveze societăți incluzive, bazate pe egalitate și educație, să consolideze reziliența democratică și integritatea informațională, precum și să încurajeze participarea civică.

Printre priorități se mai numără protejarea drepturilor omului în era digitală, promovarea responsabilității și a protecției în situații de conflict și criză, dar și consolidarea cooperării multilaterale.

Rolul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului este o structură interguvernamentală formată din 47 de state membre. Acesta are responsabilitatea de a promova și proteja drepturile omului la nivel mondial, inclusiv prin examinarea situațiilor de încălcare a drepturilor fundamentale, adoptarea rezoluțiilor și formularea recomandărilor.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că obținerea mandatului a fost posibilă datorită eforturilor coordonate ale instituției și ale misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, cu o contribuție deosebită din partea reprezentanțelor de la New York și Geneva.