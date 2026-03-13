Autoritățile Republicii Moldova au solicitat sprijinul partenerilor europeni după apariția petelor de petrol în râul Nistru, fenomen provocat de consecințele atacurilor militare ale Rusiei asupra infrastructurii din Ucraina. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a cerut activarea Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene, prin intermediul Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, pentru a gestiona rapid situația creată pe râul Nistru.

Potrivit autorităților, prin acest mecanism este solicitat sprijinul statelor europene pentru mobilizarea urgentă a unor echipe de specialiști și a echipamentelor necesare intervenției în teren. Este vorba despre sisteme speciale pentru captarea, reținerea și colectarea impurităților petroliere din apă, dar și despre stații mobile pentru testarea rapidă a calității apei.

Guvernul subliniază că intervenția promptă este esențială pentru limitarea impactului asupra mediului și pentru protejarea populației din localitățile aflate de-a lungul râului Nistru, o sursă importantă de apă pentru Republica Moldova.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și colaborează cu partenerii europeni pentru a preveni extinderea poluării și pentru a asigura siguranța resurselor de apă.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei. Astfel, acest lucru are impact direct asupra cetățenilor Republicii Moldova, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

