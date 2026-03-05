Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Republica Moldova trebuie să achite 450.000 de euro unei companii, după ce autoritățile i-au revocat în mod disproporționat dreptul de a exploata o carieră de calcar și pietriș din nordul țării. Hotărârea privind satisfacția echitabilă a fost pronunțată la 5 martie 2026 în cauza Tegulum S.A. v. Republica Moldova.

Cazul vizează cariera de calcar și nisip-pietriș Vărăncău, unde compania Tegulum S.A. deținea dreptul de exploatare. Autoritățile moldovene au revocat acest drept în octombrie 2010, invocând faptul că perimetrul minier nu fusese utilizat timp de mai mult de doi ani.

Într-o hotărâre anterioară, din 1 februarie 2022, CtEDO a constatat că această măsură a încălcat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, mai exact Articolul 1 din Protocolul nr. 1, care protejează dreptul la proprietate. Curtea a stabilit că revocarea dreptului de exploatare a fost disproporționată.

Atunci, companiei i-au fost acordate 5.000 de euro pentru prejudiciu moral și 5.045,76 euro pentru costuri și cheltuieli, însă problema prejudiciului material a fost amânată pentru o decizie separată.

După hotărârea CtEDO din 2022, atât Guvernul, prin Agentul guvernamental, cât și compania reclamantă au solicitat redeschiderea procedurilor la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, pentru a restabili situația anterioară.

La 4 mai 2022, instanța supremă a admis cererile și a dispus redeschiderea cauzei. Ulterior, pe 27 iulie 2022, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul companiei și a constatat că aceasta dobândise, în baza Legii nr. 485 din 11 martie 2009, dreptul de a exploata zăcămintele de calcar și nisip-pietriș de la cariera Vărăncău până la epuizarea acestora. Totodată, instanța a stabilit că actele administrative prin care dreptul fusese revocat erau contrare legii.

În noua sa hotărâre, CtEDO a observat că, deși dreptul de exploatare a fost restabilit prin deciziile instanțelor naționale, compania nu a primit nicio compensație pentru perioada în care nu a putut exploata cariera.

Este vorba despre intervalul octombrie 2010 – ianuarie 2023, când drepturile miniere ale companiei au fost suspendate.

Curtea a concluzionat că firma a suferit o pierdere reală de valoare a zăcământului mineral, cauzată de încălcarea constatată anterior.

Prin urmare, CtEDO a decis acordarea a:

450.000 de euro cu titlu de prejudiciu material

7.500 de euro pentru costuri și cheltuieli.

Rezumatul hotărârii a fost realizat de Direcția Agent guvernamental din cadrul Ministerul Justiției al Republicii Moldova.