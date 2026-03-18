Autoritățile moldovene au demarat instalarea unui sistem modern de filtrare cu cărbune activ la stația de tratare a apei de la Cosăuți, pentru a proteja consumatorii din raioanele Florești, Sîngerei, Soroca și municipiul Bălți. Cele 10 tone de cărbune activ vor fi integrate în fluxul de tratare pentru a elimina rapid poluanții hidrocarburi, inclusiv compuși petrolieri precum BTEX, asigurând astfel accesul populației la apă curată și sigură.

„Vom instala un nou sistem de filtrare cu cărbune activ granulat la stația de tratare a apei de la Cosăuți. Astfel, vom securiza procesul de tratare a apei de unde se alimentează raioanele Florești, Sîngerei, Soroca și municipiul Bălți”, a declarat ministrul mediului, Gheorghe Hajder.

Materiale și integrare în procesul de tratare

Cele 10 tone de cărbune activ au fost deja livrate, iar în prezent se lucrează la integrarea acestora în fluxul de tratare, pentru a accelera asigurarea apei sigure și de calitate către populație.

„Prioritatea noastră este să oferim cât mai rapid accesul la apă sigură și curată”, a subliniat ministrul.

Eficiența cărbunelui activ în eliminarea poluanților

Această metodă este extrem de eficientă în eliminarea hidrocarburilor, inclusiv a compușilor petrolieri precum BTEX. Structura poroasă a cărbunelui atrage și reține moleculele de poluanți, asigurând astfel că apa distribuită este curată și sigură pentru consum.

Când a început criza apei în Republica Moldova și ce măsuri suplimentare au fost luate pentru protejarea Nistrului și alimentarea cu apă a populației?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie.

În acest context, duminică, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot duminică, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.

