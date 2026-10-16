Republica Moldova ocupă locul 25 din 122 de țări evaluate în Indicele global al foamei din 2026, cu un nivel scăzut al foametei. Deși situația s-a îmbunătățit în ultimele două decenii, problemele de alimentație rămân o preocupare, în special în rândul copiilor.

Potrivit datelor publicate de Global Hunger Index, Republica Moldova a obținut un scor de 5 puncte în 2026. Indicatorul reflectă evoluția mai multor aspecte, printre care subnutriția, dezvoltarea copiilor, malnutriția acută în rândul copiilor sub cinci ani și mortalitatea infantilă.

Date/ globalhungerindex.org

Situația s-a îmbunătățit în ultimele două decenii

Datele arată o îmbunătățire semnificativă față de anul 2000, când scorul Republicii Moldova era de 18,3 puncte. Clasificarea actuală plasează țara în categoria statelor cu un nivel scăzut al foametei.

Ce indicatori sunt luați în calcul

Indicele global al foamei este calculat pe baza unor indicatori care reflectă atât accesul populației la hrană, cât și efectele alimentației insuficiente asupra sănătății. Un scor mai mic indică o situație mai bună.

Ce țări se află după Republica Moldova

Mongolia ocupă locul 26, cu 5,3 puncte, iar Argentina, Azerbaidjan și Brazilia împart locul 27, fiecare cu un scor de 5,5 puncte. Republica Moldova se află, astfel, înaintea acestor state în clasamentul din 2026.

În același timp, mai multe țări europene, printre care România, Bulgaria, Croația și Ungaria, se află în grupul statelor cu un scor sub 5 puncte, ceea ce indică un nivel și mai scăzut al foametei.