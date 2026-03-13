Republica Moldova și Canada au semnat un Acord în domeniul securității sociale, însoțit de Aranjamentul administrativ care reglementează aplicarea sa în ambele state. Documentul stabilește un mecanism modern de cooperare în domeniul protecției sociale și un cadru de garanții pentru persoanele care lucrează, au lucrat sau domiciliază într-unul dintre cele două state.

Conform Acordului, cetățenii vor putea beneficia de:

Pensii pentru limită de vârstă;

Pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale;

Pensii și indemnizații pentru dizabilitate rezultate din accidente de muncă sau boli profesionale;

Pensii de urmaș.

Un aspect important îl reprezintă totalizarea perioadelor de asigurare realizate în Republica Moldova și în Canada, pentru persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare într-unul dintre state. În aceste cazuri, beneficiarii vor primi pensii proporționale cu contribuțiile achitate în fiecare țară, oferind o protecție socială echitabilă pentru cei care și-au desfășurat activitatea profesională pe ambele teritorii.

Acordul, considerat un pas semnificativ în consolidarea cooperării moldo-canadiene, a fost semnat de ministra muncii și protecției sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru, și de secretarul de stat pentru seniori al Canadei, Stephanie McLean.

Următorul pas prevede inițierea procedurilor interne de ratificare în ambele state, iar Aranjamentul administrativ va intra în vigoare concomitent cu Acordul și va rămâne aplicabil pe întreaga durată a acestuia.

În prezent, Republica Moldova are acorduri de securitate socială cu 20 de state, dintre care 18 sunt deja aplicabile pentru stabilirea drepturilor sociale.