Ploile torențiale, descărcările electrice și vijeliile revin în Republica Moldova. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația să fie precaută, după ce meteorologii au emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabilă pentru ziua de 14 iulie, în intervalul 14:30 – 23:00.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse sunt așteptate ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar izolat sunt posibile averse puternice cu acumulări de apă de până la 30 de litri pe metrul pătrat, grindină și rafale de vânt de până la 20 m/s.

Salvatorii îndeamnă populația să evite zonele periculoase

În acest context, salvatorii îndeamnă cetățenii să evite deplasările în timpul furtunilor, în special în zonele deschise, unde riscul producerii incidentelor este mai mare. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu se adăpostească sub copaci bătrâni, piloni electrici sau construcții deteriorate, care pot fi doborâte de vântul puternic.

IGSU atrage atenția și asupra pericolului reprezentat de firele electrice rupte. Cetățenii sunt îndemnați să nu atingă cablurile căzute la pământ și să anunțe imediat serviciile specializate în cazul observării unor astfel de situații.

De asemenea, pe durata descărcărilor electrice, populația este sfătuită să sisteze activitățile în aer liber și să deconecteze aparatele electrice pentru a evita eventuale accidente sau deteriorări provocate de fluctuațiile de tensiune.

Recomandări pentru șoferi și părinți în contextul avertizării meteo

Șoferii sunt avertizați să nu traverseze drumurile inundate și să evite parcarea automobilelor în apropierea copacilor sau a panourilor publicitare. În același timp, oamenii sunt îndemnați să închidă geamurile și ușile locuințelor pentru a preveni pătrunderea apei și a curenților puternici de aer.

O atenție aparte trebuie acordată copiilor, spun salvatorii. Aceștia nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea râurilor, lacurilor sau a altor bazine acvatice, unde nivelul apei poate crește rapid în urma precipitațiilor abundente.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă cetățenilor să urmărească informațiile oficiale și să respecte indicațiile autorităților. În caz de situații de risc sau urgențe, oamenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.

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