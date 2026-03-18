Restricții de trafic în Chișinău: circulația pe strada Varnița din sectorul Ciocana va fi suspendată temporar. Care este motivul

Șoferii din Chișinău sunt atenționați să își planifice din timp deplasările, după ce autoritățile au anunțat noi restricții de circulație în sectorul Ciocana. Circulația va fi sistată pe 19 martie, în intervalul 08:30–17:00. Tatiana Demian Potrivit Poliția Națională a Republicii Moldova, măsura este luată în baza unei dispoziții emise de Primăria Chișinău și vin în contextul unor lucrări sau intervenții planificate în zonă. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să: respecte indicatoarele rutiere temporare instalate în zonă; manifeste prudență sporită în trafic; opteze pentru rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajelor. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile oficiale și să își adapteze traseele pentru a evita disconfortul creat de aceste măsuri temporare.