Doi iubiți de 42 și 44 de ani, organizatorii unei rețele de exploatare sexuală au fost plasați în arest preventiv pentru 30 si 20 de zile. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au descins cu 10 percheziții în 11 locații.

Potrivit PCCOCS, totul a început în anul 2022. Cei doi găseau victime vulnerabile și le ofereau loc de trai ca să le exploateze sexual și să obțină bani.

10 percheziții în 11 locații

În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost ridicate telefoane mobile și cartele SIM, care ar fi fost utilizate pentru plasarea anunțurilor pe platforme online, bani, documente privind transferuri financiare, precum și înscrisuri ce ar conține evidența victimelor, chei și informații despre locațiile în care ar fi avut loc exploatarea sexuală. Totodată, au fost ridicate două automobile.

Bărbatul - în arest preventiv pentru 30 de zile, femeia - plasată în arest pentru 20 de zile

În urma reținerii acestora, instanța de judecată a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, iar a femeii pentru 20 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Investigațiile penale continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor.