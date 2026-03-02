Aeroportul Internațional Chișinău lansează un amplu proiect de transformare digitală, menit să redefinească experiența pasagerilor și să modernizeze complet infrastructura online a aeroportului. Noua inițiativă depășește conceptul unui simplu redesign de website și presupune dezvoltarea unei platforme digitale integrate, conectate direct la sistemele operaționale critice ale aeroportului.

Proiectul vizează crearea unui sistem informațional complex, capabil să asigure actualizarea automată a datelor despre zboruri, sincronizarea cu panourile informative din terminal și integrarea cu platformele de gestionare a solicitărilor pasagerilor. Prin conectarea directă, prin API, la sistemele aeroportuare, informațiile vor fi afișate în timp real, iar fluxurile operaționale vor fi optimizate și automatizate.

Noua platformă va integra:

un sistem hibrid de management al conținutului (CMS);

un cabinet al cetățeanului cu autentificare securizată, inclusiv prin MPass și autentificare în doi pași;

servicii comerciale online, precum Fast Track;

sistem de rezervare pentru parcare și business lounge;

un sistem CRM pentru gestionarea relației cu utilizatorii.

Totodată, utilizatorii vor putea efectua plăți online, genera documente electronice, primi notificări automate și accesa istoricul tranzacțiilor, toate într-un mediu securizat, construit conform celor mai noi standarde de securitate cibernetică.

Platforma va respecta standardul internațional WCAG 2.1 AA, facilitând accesul persoanelor cu mobilitate redusă și asigurând o experiență digitală incluzivă pentru toți utilizatorii.

Prin această investiție în transformarea digitală, Aeroportul Internațional Chișinău își propune să crească semnificativ calitatea serviciilor oferite pasagerilor, să digitalizeze procesele comerciale și să consolideze securitatea cibernetică. Noua infrastructură tehnologică va crea o bază durabilă pentru dezvoltările viitoare și va alinia aeroportul la standardele internaționale moderne în domeniul aviației și al serviciilor digitale.