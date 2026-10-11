Pe 31 august și-au testat cunoștințele la limba română, iar acum și-au aflat rezultatele. Peste 130 de participanți au obținut note de 9 și 10 la marea dictare națională. Printre rezultatele exelente s-au regăsit și participanții cu deficiențe de văz, care anul acesta au participat pentru prima dată. Toți au fost premiați și s-au ales cu abonamente la sala de sport, cărți și invitații la teatru.

Primesc diploma cu multe emoții și multă recunoștință și multă dragoste față de limba română.

Această experiență m-a pus la provocare, m-a făcut să gândesc și să reflectez asupra nivelului meu, cât de bine cunosc limba maternă.

26 de note de 10 și 105 de 9, aceasta este roada de la Marea Dictare Națională din acest an. Printre participanții cu rezultat excelent este și Marcel. Tânărul în vârstă de 36 de ani este specialist în IT, dar pasionat de lectură. Iar secretul e simplu:

„Trebuie să vrei. Atât.”

Tot pe 10 a susținut dictarea și Anastasia, o tânără cu deficiențe de vedere, care a participat pentru prima dată.

Anastasia SUSLOV, PARTICIPANTĂ CU DEFICIENȚE DE VEDERE: „Am luat nota 10, și o spun așa pentru că nu am reușit să mă pregătesc, dar și a trecut ceva timp de când am terminat școala, dar contează profesorul pe care l-ai avut.”

Premiile au fost decernate de ministrul Educației, Dan Perciun.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Avem 26 de învingători, dar și o ocazie de a onora memoria marelui maestru Gheorghe Urschi, pentru că nu întâmplător avem ceremonia de premiere aici, la Teatru Luceafărul, unde a activat timp de decenii.”

La cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, participanții au avut de scris un fragment din piesa „Testamentul”, semnată de îndrăgitul Gheorghe Urschi. Evaluarea lucrărilor este realizată de o comisie extinsă, formată din lingviști, profesori universitari, specialiști din mediul academic și reprezentanți ai Ministerului Educației