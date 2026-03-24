Președintele Maia Sandu a declarat că Federația Rusă „poartă întreaga responsabilitate” pentru atacurile din această noapte împotriva Ucrainei, care au dus la deconectarea liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești, principala legătură a Republicii Moldova cu sistemul energetic european.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, șefa statului a avertizat că, deși rutele alternative de alimentare cu energie sunt în funcțiune, „situația rămâne fragilă”. Ea a calificat atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina drept crime de război și un atac împotriva tuturor, subliniind impactul direct asupra securității energetice a Moldovei.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate. Acțiunile sale nu afectează doar Ucraina, ci și stabilitatea întregii regiuni”, a scris Maia Sandu, cerând comunității internaționale să condamne ferm atacurile și să susțină măsurile de protecție a infrastructurii critice.

Ieri, în urma atacurilor recente asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, linia electrică Isaccea–Vulcănești a fost deconectată. Echipele celor trei operatori de sisteme de transport coordonează verificările tehnice la nivel operativ pentru a evalua starea liniei și a identifica eventualele probleme. În acest context, consumatorii și agenții economici sunt îndemnați să reducă consumul de energie electrică în orele de vârf.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”