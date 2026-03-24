În ultimele 24 de ore, polițiștii au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a consumului de substanțe narcotice, depistând șapte bărbați aflați în stare de ebrietate narcotică în Chișinău, Bălți, Călărași și Ceadîr-Lunga.

Persoanele, cu vârste între 28 și 36 de ani, au recunoscut consumul de hașiș, marijuana și droguri sintetice.

Cazul de la Ceadîr-Lunga

La Ceadîr-Lunga, polițiștii au stopat un Renault condus de un bărbat de 33 de ani, iar testele au confirmat prezența marijuanei în organism.

Toate persoanele implicate au fost documentate conform legislației, iar poliția continuă acțiunile pentru prevenirea consumului de droguri și menținerea siguranței publice.