Șase unități de transport au fost repartizate subdiviziunilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din nordul țării. Este vorba despre cinci automobile Suzuki Vitara și un microbuz Ford Transit Kombi, achiziționate în cadrul a două proiecte transfrontaliere, cu sprijinul Uniunii Europene. Valoarea totală a acestora depășește 2,8 milioane de lei.

Evenimentul de repartizare a avut loc pe 27 octombrie, la Direcția situații excepționale a municipiului Bălți, în prezența șefului adjunct al IGSU, locotenent-colonelul serviciului intern Dmitrii Vieru, și a reprezentanților autorităților publice centrale.

Cinci automobile pentru intervenții și prevenirea riscurilor

Cele cinci automobile Suzuki Vitara au fost procurate în cadrul proiectului FLOODWALLS, implementat în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani, România. Valoarea acestora este de peste 1,95 milioane de lei.

Mașinile au fost repartizate Direcției situații excepționale Bălți și subdiviziunilor teritoriale din Fălești, Sîngerei, Glodeni și Rîșcani. Acestea vor facilita deplasarea angajaților și vor contribui la activitățile de prevenire, monitorizare și evaluare a riscurilor, în special a celor asociate inundațiilor.

Microbuz pentru instruirea pompierilor voluntari

Un microbuz Ford Transit Kombi, în valoare de peste 885 de mii de lei, a fost achiziționat prin proiectul CBC Resilience Strategies, implementat în parteneriat cu comuna Miroslava din județul Iași, România.

Mijlocul de transport va asigura suportul logistic pentru activitățile prevăzute în proiect, inclusiv pentru instruirile destinate pompierilor voluntari din aria de responsabilitate a DSE Bălți și din comuna Miroslava.

Potrivit IGSU, noile mijloace de transport vor contribui la consolidarea capacităților operaționale ale instituției, la dezvoltarea cooperării cu partenerii din România și la creșterea rezilienței comunităților în fața riscurilor și situațiilor de urgență.

Investițiile sunt realizate în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027 și vor sprijini atât misiunile de serviciu, cât și activitățile de prevenire, informare a populației și instruire.