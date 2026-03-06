Numirea lui Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor a provocat un val de reacții dure din partea opoziției parlamentare. Deputații opoziției acuză majoritatea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi modificat legislația „în grabă” pentru a facilita numirea unei anumite persoane și susțin că reforma justiției ar fi compromisă. Criticile au fost îndreptate și către conducerea statului, opoziția sugerând că decizia ar fi fost luată cu susținerea președintei Maia Sandu. Am încercat să obținem o reacție din partea PAS și a Președinției, dar deocamdată nu am primit un răspuns.

Deputatul Renato Usatîi a calificat ședința Parlamentului drept una dintre cele mai controversate din actuala legislatură.

Renato USATÎI, DEPUAT: „Am urmărit astăzi una dintre cele mai rușinoase ședințe ale Parlamentului de când sunt deputat. Pentru mine este clar că votul majorității PAS a ignorat total principiul statului de drept. Ei au avut posibilitatea să voteze cu 61 de voturi cinci candidați din cei șase prezentați de partenerii de dezvoltare, dar au neglijat acest lucru. Pentru o singură persoană au modificat legea, au trecut-o cu viteză pe la Președinție și astăzi au votat deja și persoanele. Am înțeles clar că pentru cei de la guvernare nu mai există justiție.”

La rândul său, deputatul Gaik Vartanean a spus că decizia de astăzi ar putea afecta credibilitatea reformei justiției și relația cu partenerii externi.

GAIK VARTANEAN, DEPUTAT: „Astăzi am văzut ce reprezintă partidul de guvernare și cum privesc ei reforma justiției. Pentru prima dată în istoria Parlamentului se vede atât de clar cum legea se schimbă pentru o singură persoană. Nu știu cum vor explica acest lucru partenerilor internaționali.”

Critici și mai dure au venit din partea deputatului Alexandru Verșinin, care a cerut intervenția instituțiilor anticorupție.

Alexandru VERȘININ, DEPUTAT: „Astăzi a fost votată o lege pentru o singură persoană. Vă rog pe această cale procurorii anticorupție și pe cei de la CNA să se autosesizeze. Pentru că astăzi în Parlament a avut loc cel mai mare act de corupție – un trafic de influență pe care oamenii nu l-au mai văzut de pe timpul lui Vladimir Plahotniuc”.

Și deputata Diana Caraman a acuzat majoritatea parlamentară că ar fi ignorat deliberat poziția opoziției.

Diana CARAMAN, DEPUTAT: „Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este o acțiune josnică a partidului de guvernare. Opoziția s-a unit pentru a se opune acestei încălcări grave a legii, însă nu a fost ascultată. Noi credem că această persoană a fost impusă deoarece există deja înțelegeri și scheme care aduc beneficii celor care au votat astăzi.”

La rândul său, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrîncea, a declarat că evenimentele din plen ar demonstra eșecul reformei justiției.

Vlad BĂTRÂNCEA, DEPUTAT: „Majoritatea din opoziție declară foarte clar că reforma justiției a eșuat și că justiția trebuie eliberată cât mai curând. Facem apel către adevărații parteneri ai Republicii Moldova să discutăm și să găsim soluții.”

Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost numiți membri în Comisia de evaluare a procurorilor. Deputații PAS au votat acest proiect în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului.

