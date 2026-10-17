Primăria municipiului Chișinău anunță că va acționa în instanță Termoelectrica, pe care o acuză că efectuează lucrări fără acte permisive și fără coordonare cu autoritățile locale. Unul dintre cazurile invocate de municipalitate este cel de pe strada Vadul lui Vodă, din sectorul Ciocana, unde asfaltul a fost reabilitat recent, iar ulterior au fost făcute noi săpături. Edilul Ion Ceban susține că astfel de intervenții afectează proiectele de infrastructură ale orașului și afirmă că fiecare caz va fi contestat separat în instanță.

Potrivit municipalității, pe strada Vadul lui Vodă, lucrările efectuate de Termoelectrica au loc după reabilitarea carosabilului, iar unele săpături făcute anterior în zonă ar fi rămas neacoperite timp de aproape o lună.

Primăria susține că intervențiile ar fi putut fi planificate înainte de repararea drumului și acuză întreprinderea că invocă situații de avarie pentru a evita procedurile legale. Reprezentanții municipalității afirmă că au fost informați despre peste 400 de adrese la care Termoelectrica intenționează să efectueze lucrări, multe dintre acestea vizând zone în care infrastructura a fost deja reabilitată.

Ion Ceban: „Strică drumurile de parcă ar fi în grădina lor proprie”

Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat public intervențiile și a acuzat întreprinderea că afectează drumurile imediat după finalizarea lucrărilor de reparație.

„Drum nou râmat de Termoelectrica imediat cum am finisat lucrările de reparație. Fără acte permisive, strică drumurile de parcă ar fi în grădina lor proprie și nu pe teren municipal”, a declarat edilul.

Acesta a mai afirmat că asemenea intervenții afectează investițiile realizate de municipalitate și a anunțat că Primăria va contesta în instanță fiecare caz în parte.

Primăria cere explicații și repararea carosabilului

Municipalitatea solicită publicarea documentelor care justifică intervențiile de urgență și prezentarea adreselor concrete la care sunt necesare lucrările. Totodată, Primăria cere ca infrastructura de pe strada Vadul lui Vodă să fie restabilită în cel mai scurt timp.

Reprezentanții administrației locale mai cer ca intervențiile să fie organizate astfel încât circulația să nu fie afectată mai multe zile și ca lucrările la rețele să fie coordonate cu proiectele de reabilitare a drumurilor.

Până la această oră, Termoelectrica nu a comentat acuzațiile Primăriei Chișinău.

De unde a pornit conflictul dintre Primăria Chișinău și Termoelectrica

Disputa dintre Primăria Chișinău și Termoelectrica a izbucnit la sfârșitul lunii septembrie, după ce primarul Ion Ceban a acuzat întreprinderea că efectuează lucrări fără autorizația municipalității în zone în care infrastructura fusese recent reabilitată. Unul dintre punctele de dispută a devenit Scuarul Catedralei, unde Termoelectrica a anunțat că trebuie să intervină pentru a remedia o avarie la rețeaua termică.

Municipalitatea a susținut că lucrările nu pot fi efectuate fără respectarea procedurilor și a documentelor permisive, în timp ce reprezentanții Termoelectrica au afirmat că intervențiile erau urgente și că, în cazul avariilor, reparațiile pot începe înainte de perfectarea tuturor actelor.

Conflictul s-a intensificat când reprezentanții Primăriei au blocat accesul echipelor întreprinderii în scuar, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție. Ulterior, în urma săpăturilor efectuate pe 7 octombrie, Termoelectrica a anunțat că a identificat o conductă spartă. Compania a publicat imagini video cu defecțiunea, afirmând că acestea confirmă necesitatea intervenției și a lucrărilor de reparație.

Disputa a scos la iveală divergențele dintre cele două instituții privind modul în care trebuie coordonate intervențiile la rețelele termice în zonele recent renovate, precum și procedurile aplicabile în situațiile de avarie.

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