Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere în Chișinău trebuie să fie atenți la noile marcaje rutiere aplicate pe mai multe străzi din sectorul Rîșcani. Acestea pot schimba modul de circulație și efectuarea unor manevre pe traseele de examinare.

Potrivit Agenției Servicii Publice, modificările vizează străzi precum Florilor, Dimo și bulevardul Moscova, inclusiv porțiuni de drum incluse în traseele pe care se desfășoară examenul auto practic.

Avertizarea se adresează în special candidaților care susțin examenul la subdiviziunea de examinare auto din strada Academician Sergiu Rădăuțanu numărul 1, oficiul numărul 6.

Îndemn către viitorii șoferi

ASP le recomandă viitorilor șoferi să urmărească atent indicatoarele și marcajele rutiere și să își adapteze manevrele la noile condiții de trafic.

Instituția reamintește că, în timpul examenului, candidații trebuie să respecte semnalizarea rutieră existentă la momentul testării, chiar dacă aceasta diferă de cea pe care au întâlnit-o în timpul orelor de conducere.

Autoritățile îndeamnă candidații să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație pentru a susține proba practică în siguranță.