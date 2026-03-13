Șederea străinilor din statele non-UE pe teritoriul Republicii Moldova va fi reglementată printr-o nouă lege, aliniată la standardele Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat ieri un asemenea proiect de lege în prima lectură.

Potrivit proiectului elaborat de MAI, noua lege are drept scop crearea unui cadru juridic clar și coerent privind admiterea, șederea, supravegherea și evidența străinilor în Republica Moldova. Documentul transpune 12 directive și regulamente europene în domenii precum migrația, mobilitatea legală, reîntregirea familiei, protecția persoanelor vulnerabile și procedurile de returnare.

Șederea străinilor va fi de scurtă durată, până la 90 de zile și ședere de lungă durată, peste 90 de zile. Reglementările vor fi adaptate în funcție de scopul prezenței în țară, inclusiv pentru muncă, studii, programe de schimb pentru elevi, cercetare, activități investiționale, voluntariat sau reîntregirea familiei.

De asemenea, va fi instituit un document unic numit „Cartea de rezidență”, care va fi eliberat tuturor străinilor aflați legal pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de scopul șederii.

Potrivit proiectului, străinii vor trebui să prezinte dovada mijloacelor de întreținere, existența unui domiciliu sau a unei reședințe în țară și documente care justifică scopul șederii, cum ar fi contracte, adeverințe sau invitații. Totodată, legea introduce conceptul de „profil de risc”, precum și instrumente de evaluare a eventualelor pericole pentru securitatea națională, ordinea publică sau sănătatea publică.

Documentul prevede și proceduri de îndepărtare a cetățenilor străini care încalcă regimul de ședere.

Pentru locuitorii regiunii transnistrene sunt stabilite condiții speciale pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere, prin proceduri suplimentare de documentare, menite să permită autorităților menținerea unei evidențe clare și prevenirea șederii neregulamentare.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua și ar putea să intre în vigoare în iunie 2027.

În prezent, Republica Moldova găzduiește peste 21.500 de străini și apatrizi din aproximativ 130 de state. Potrivit datelor oficiale, anul trecut circa 5.600 de persoane aveau drept de ședere permanentă, iar aproximativ 16.000 beneficiau de ședere provizorie.