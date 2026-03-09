Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului crește la nivel mondial, iar majorările se răsfrâng asupra mai multor țări, inclusiv Republica Moldova. Astfel, scumpirile la carburanți continuă în această săptămână.

ANRE anunță că mâine prețul pentru un litru de motorină va crește cu peste 70 de bani și se va vinde cu 23 de lei și 59 de bani. Iar benzina va costa 24 de lei și 82 de bani, mai mult cu aproape 30 de bani decât astăzi.

În ultimele zece zile motorina s-a scumpit cu aproape trei lei. Experții spun că prețurile depind acum de situația tensionată din orientul mijlociu, iar prognoze pentru viitor sunt greu de făcut.

Astăzi, la nivel mondial, prețul la petrol a trecut de 100 de dolari, pentru prima dată din 2022. Se întâmplă pe fondul războiului și a blocării strâmtorii Ormuz, o rută importantă pentru transportul petrolului la nivel global.

PREȚ CARBURANȚI

MOTORINĂ – 23,59 +0,72

BENZINĂ - 24,82 +0,28