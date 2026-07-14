Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniul integrării europene, securității și apărării. Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, în cadrul căreia oficialii au discutat despre următoarele etape ale parcursului european al țării și despre sprijinul oferit de Bruxelles.

Cei doi oficiali au salutat două evoluții importante pentru Republica Moldova în această săptămână: lansarea negocierilor de aderare pentru Clusterul 6 „Relații externe” și aprobarea unui nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro prin Instrumentul european pentru pace (EPF).

Potrivit autorităților, noul sprijin financiar european va contribui la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, dar și la creșterea rezilienței instituțiilor în fața noilor riscuri de securitate.

Securitatea și apărarea, printre prioritățile dialogului Chișinău–Bruxelles

În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi și Kaja Kallas au analizat prioritățile procesului de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea în domeniile politicii externe, securității și apărării, precum și rolul Republicii Moldova în consolidarea securității europene.

Discuțiile au vizat inclusiv alinierea Chișinăului la politica externă și de securitate comună a UE, participarea la misiunile Politicii de Securitate și Apărare Comună (PSAC), dar și eforturile de combatere a amenințărilor hibride.

„Republica Moldova apreciază sprijinul constant al Uniunii Europene, care ne ajută să avansăm pe calea aderării, să consolidăm instituțiile statului și să contribuim, ca viitor stat membru al UE, la securitatea și stabilitatea Europei”, a declarat Mihai Popșoi.

Kaja Kallas reconfirmă sprijinul UE pentru parcursul european al Moldovei

La rândul său, Kaja Kallas a reconfirmat susținerea fermă a Uniunii Europene pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova și aprofundarea cooperării în domeniul securității și apărării.

Întrevederea are loc într-un context important pentru Chișinău, după ce Republica Moldova a înregistrat noi progrese în procesul de aderare la UE. Autoritățile europene transmit că sprijinul pentru realizarea reformelor, consolidarea instituțiilor și creșterea rezilienței statului va continua în perioada următoare.