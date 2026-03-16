Șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău, Roman Vitiuc, a fost sancționat contravențional pentru abuz de serviciu, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat de refuzul de a executa mai multe hotărâri judecătorești. Funcționarul va fi privat de dreptul de a-și exercita atribuțiile timp de patru luni și trebuie să achite o amendă de 2.500 de lei.

Cazul are legătură cu o dispută privind două spații din parcul Valea Morilor, unde un agent economic intenționa să deschidă un punct de alimentație publică în încăperi care au funcționat anterior ca case de bilete ale Teatrului Verde. Potrivit dosarului, compania a notificat de mai multe ori autoritățile municipale, însă Direcția condusă de Vitiuc ar fi refuzat să recepționeze documentele, în ciuda deciziilor judecătorești care obligau instituția să accepte notificările.

Refuzurile repetate au blocat desfășurarea activității comerciale a firmei, care plătea chiria, dar nu putea obține veniturile planificate. În urma sesizării administratorului companiei, Centrul Național Anticorupție a inițiat un proces contravențional.

Magistrații au constatat că Roman Vitiuc ar fi refuzat intenționat executarea hotărârilor judecătorești, invocând motive nejustificate, și l-au sancționat conform articolului 312 alin. (1) din Codul Contravențional – „Abuzul de putere sau abuzul de serviciu”.

În replică, Roman Vitiuc susține că este vorba despre „un dosar la comandă” și contestă decizia la Curtea de Apel. Funcționarul afirmă că procesul verbal conține falsuri și că dreptul său la apărare i-ar fi fost îngrădit: „Este un dosar cu scopul de a mă intimida și de a pune presiuni pentru a obține favoruri de către un anumit agent economic. Toate acțiunile mele și ale colegilor mei sunt în strictă conformitate cu legea. Am să vin cu probe care să demonstreze neregulile din procesul verbal și modul în care a fost validat de instanță.”

În ciuda sancțiunii, Vitiuc își continuă activitatea în cadrul Primăriei și a participat la ședința din 16 martie, subliniind că va contesta decizia și că va prezenta probele necesare în instanța superioară.