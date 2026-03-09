Educatoarea de la Hîncești care a murit și ar fi fost abuzată de soțul său n-a depus nicio plângere la poliție privind violența în familie. Informația a fost confirmată de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

„N-a fost nicio o plângere depusă în adresa poliției pe aspecte legate de violența în familie”, ne-a comunicat Cernăuțeanu.

Anterior, Procuratura Generală a anunțat că cazul morții educatoarei din Hîncești, care a zguduit întreaga comunitate, va fi cercetat de polițiștii din Chișinău și Hîncești. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști, care luptă împotriva violenței asupra femeilor, susțin că moartea femeii nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu, umiliță și control din partea soțului.

Citeste si : „Au fost înregistrate procese penale”. Procuratura, despre moartea educatoarei din Hîncești, care ar fi fost abuzată de soțul său

Citeste si : Ce se cunoaște până acum despre cazul educatoarei de la Hîncești: Soțul femeii a scris un mesaj în memoria ei, apoi l-a șters - VIDEO

Citeste si : Moartea unei educatoare din Hîncești a îngrozit întreaga țară. Activiștii vorbesc despre un posibil femicid: „Nu este un accident, ci rezultatul unui abuz continuu”