În luna martie, reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat anunțâ că vor fi desfășurate acțiuni de control fiscal prin metoda verificării operative.

Mai exact, verificările vor fi orientate prioritar asupra următoarelor domenii de activitate economică:

Astfel, vor fi efectuate controale fiscale operative în rezultatul examinării petițiilor, sesizărilor, reclamațiilor, informațiilor din mijloacele de informare în masă, etc. la contribuabilii activitatea cărora întrunește riscuri de neconformare fiscală.

Potrivit instituției, acțiunile întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat au drept obiectiv asigurarea respectării disciplinei fiscale și menținerea unui mediu concurențial echitabil. În acest sens, verificările vizează, în principal:

- respectarea obligației de eliberare a bonurilor fiscale la efectuarea decontărilor în numerar;

- declararea corectă și integrală a veniturilor realizate;

- deținerea documentelor ce confirmă proveniența legală a mărfurilor.

În perioada lunii februarie 2026 au fost efectuate circa 703 acțiuni de control fiscal prin metoda de verificare operativă, fiind stabilite încălcări ale legislației în 426 de cazuri, în rezultatul cărora au fost aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 1321,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 478,1 mii lei.