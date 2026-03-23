Serviciul Fiscal de Stat (SFS) reamintește persoanelor fizice că termenul-limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2025 expiră pe 30 aprilie 2026. Această obligație vizează persoanele care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care au obligații fiscale sau doresc să beneficieze de deduceri și restituiri.

Potrivit SFS, prezentarea declarației este obligatorie în mai multe situații, inclusiv atunci când contribuabilul are de achitat impozit pe venit, a utilizat scutirea personală și a obținut venituri anuale mai mari de 360 000 de lei, solicită restituirea impozitului achitat în plus sau dorește să deducă cheltuieli pentru asigurări medicale și de viață, dobânzi la credite ipotecare sau cheltuieli pentru educația copiilor întreținuți.

De asemenea, declararea este necesară pentru cei care doresc să direcționeze un procent din impozitul pe venit către buget sau care își schimbă domiciliul permanent în altă țară.

Declarația poate fi depusă fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” disponibil în SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”. Formularul poate fi completat în modulul „Declarația precompletată”, care permite vizualizarea, modificarea și transmiterea declarației. Pentru depunerea online este necesară semnătura electronică sau mobilă.

De asemenea, declarația poate fi transmisă prin e-mail la adresa cet@sfs.md sau mail@sfs.md, cu respectarea cerințelor de semnare electronică sau identificare a contribuabilului.

Persoanele care preferă varianta clasică pot depune declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu, prezentând actul de identitate sau prin intermediul unui reprezentant legal cu împuternicire corespunzătoare.

SFS subliniază că plata impozitului pe venit poate fi efectuată online prin serviciul guvernamental MPay sau prin modulul „Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” din SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”.

Ghidurile detaliate pentru completarea declarației și achitarea online a impozitelor sunt disponibile pe pagina oficială www.sfs.md.