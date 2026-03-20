În timp ce în spațiul public apar tot mai multe discuții contradictorii privind oprirea sau prelungirea sezonului de încălzire, S.A. „CET-Nord” vine cu precizări clare: momentan, condițiile legale pentru sistarea încălzirii nu sunt întrunite, iar furnizarea agentului termic continuă.

Regulamentul ANRE privind oprirea încălzirii

Potrivit regulamentului aprobat de ANRE, sezonul de încălzire poate fi oprit doar dacă, timp de trei zile consecutive, în intervalul orelor 18:00–06:00, temperatura medie a aerului exterior depășește +10°C. În cazul în care prognoza meteo pentru următoarele zile indică temperaturi sub acest prag, căldura în blocuri nu va fi sistată.

Ajustarea temperaturii în funcție de condițiile meteo

Reprezentanții CET-Nord precizează că temperatura agentului termic este ajustată automat în funcție de condițiile meteorologice, conform graficelor aprobate de ANRE. Totuși, confortul termic din apartamente depinde în mare măsură de gestionarii blocurilor locative.

Responsabilitatea gestionarilor fondului locativ

„Furnizarea agentului termic se realizează până la branșamentul blocului locativ, iar reglarea temperaturii în interiorul clădirilor revine responsabilității gestionarilor fondului locativ”, subliniază compania. Administratorii pot, după necesități și cu acordul locatarilor, să ajusteze parametrii de căldură în bloc, informând în prealabil CET-Nord.

Pentru detalii suplimentare, consumatorii pot contacta Serviciul Relații cu consumatorii la numărul 0231 91 000.

Sezonul de încălzire în Republica Moldova începe, de regulă, în lunile de toamnă, atunci când temperaturile exterioare scad și se apropie pragul necesar pentru furnizarea căldurii în sistem centralizat. În anul 2025, sezonul de încălzire pentru municipiul Chișinău și alte localități a început oficial pe 23 octombrie, moment în care au fost puse în funcțiune centralel