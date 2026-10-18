O femeie din Strășeni a rămas fără copil și riscă să piardă drepturile părintești, după ce și-ar fi expus în mod repetat fiul pe rețelele sociale, inclusiv în ipostaze umilitoare. Unele filmulețe ar surprinde momente în care băiatul ar fi fost bruscat și înjurat. În urma evaluării, comisia de specialiști din localitate ar fi stabilit că femeia suferă de o dependență de TikTok, care i-ar fi afectat capacitatea de a avea grijă de copil și de a-și gestiona activitățile de zi cu zi.

De 7 ani, de când și-a făcut cont pe tik-tok, Valentina e practic zi și noapte într-un live continuu.

Valentina SEVERIN, LOCUITOARE STRĂȘENI: “La 4,5 dimineața sunt în picioare. Intru pe live și beau cafeluța cu lumea.

-Când reușiți să faceți mâncare, să aveți grijă de copil, de dvs?

– Totul fac în live. Nu mă sustrage mult, sigur că trebuie să atragi atenția la lume, la mesajele care-ți scriu.

Femeia, care-și crește copilul de una singură, a intrat în vizorul autorităților din Strășeni după ce și-ar fi expus în mod repetat fiul de 9 ani pe TikTok, în ipostaze umilitoare. În unele videoclipuri, l-ar fi bruscat și înjurat pentru că o deranja în timpul transmisiunilor live.

Valentina SEVERIN, LOCUITOARE STRĂȘENI: „L-am nițuit un pic și am strigat, am ridicat vocea.”

În acest context, a fost creată o comisie multidisciplinară, din care fac parte un psiholog, un asistent social și viceprimarul orașului Strășeni, pentru a examina cazul. Și în momentul în care comisia evalua situația Valentina era live pe Tik tok.

Ion SCOBICI, VICEPRIMAR STRĂȘENI: „Pe parcursul anului 2026, dumneaei a fost invitată de mai multe ori în cadrul ședințelor multidisciplinare, datorită sesizărilor care parveneau la Primărie, ce vizau comportamentul ei față de copilul minor, care era implicat în mai multe sesiuni online. Acest lucru pentru copil este foarte nociv.”

Valentina a fost supusă unei expertize psihiatrice și psihologice, în urma căreia ar fi fost identificată o dependență de TikTok, asociată cu tulburări de personalitate și dificultăți în a-și organiza timpul și de a putea avea grijă de lucrurile de zi cu zi.

„- Aceasta e camera copilului?

-Da, n-am reușit să fac reparație.”

Între timp, copilul, considerat în situație de risc, a fost plasat temporar într-o familie de tip parental pentru 45 de zile.

Natalia STAMATI, ȘEFA DIRECȚIEI PROTECȚIA COPILULUI ȘI A FAMILIEI, STRĂȘENI: „Mama copilului nu este pentru prima dată când ajunge în vizorul autorităților. Este pentru a treia oară când copilul este scos din familie. Pe lângă faptul că mama își expune copilul pe rețelele de socializare, fără acordul acestuia, condițiile de trai, modul de educație este total incorect în raport cu un copil minor.”

Ion SCOBICI, VICEPRIMAR STRĂȘENI: „Sunt cazuri când unii părinți uită de viața reală și trăiesc în mediul on line.”

Potrivit autorităților din Strășeni, ședințele de judecată privind decăderea Valentinei din drepturile părintești ar urma să aibă loc în decembrie. Până atunci, femeia are timp să urmeze consiliere psihologică și consultații psihiatrice, dar și să demonstreze că poate asigura protecția copilului, fără a-l mai expune pe rețelele sociale în ipostaze umilitoare. Între timp, rudele ar putea prelua minorul în grijă, dacă vor solicita acest lucru.