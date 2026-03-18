Un bărbat de 39 de ani a fost condamnat la 15 ani de închisoare, după ce și-a înjunghiat iubita de mai multe ori cu un cuțit, acuzând-o de infidelitate.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în iulie 2025, într-un apartament din sectorul Botanica al capitalei. Bărbatul, aflat sub influența drogurilor, a intrat în locuință unde și-a găsit iubita pregătindu-se de somn. Acuzând-o de infidelitate, a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit.

Femeia a reușit să se apere, rănindu-l la mână, moment în care bărbatul a părăsit camera. Între timp, victima ar fi încercat să găsească telefonul pentru a solicita ajutor, însă acesta i-a căzut după pat.

Când bărbatul s-a întors în cameră, femeia i-a spus că nu l-a înșelat și l-a rugat să cheme ambulanța. Inculpatul i-a dat telefonul și a abandonat-o în odaie, iar femeia a apelat serviciul 112.

În instanță, bărbatul nu și-a recunoscut vina.