O femeie de 42 de ani a fost condamnată la 9 ani de închisoare, după ce și-a înjunghiat soțul cu un cuțit.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat pe 5 noiembrie 2025, în bucătăria unui apartament închiriat în capitală.

Femeia consumase alcool, s-a certat cu soțul său și, la un moment dat, l-a înjunghiat în spate cu un cuțit. După incident, aceasta a chemat ambulanța, iar bărbatul a fost transportat la spital. Cu toate acestea, din cauza unei răni grave, victima a decedat peste șase zile.

În instanță, femeia și-a recunoscut vina și a declarat că regretă cele comise.