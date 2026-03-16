Astăzi, a început amplasarea barajelor pe râul Nistru, la Coșnița, raionul Dubăsari, pentru captarea substanței petroliere.

Guvernul a aprobat ieri, în cadrul unei ședințe speciale de urgență, instituirea stării de alertă de mediu în contextul situației de pe Nistru.

Tot ieri, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și ieri: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.

Pentru a preveni pătrunderea poluanților în apeducte, sâmbătă, a fost instalat și un baraj de absorbție la stația de captare de la Cosăuți, care asigură alimentarea cu apă pentru raionul Soroca, Șoldănești, Bălți și mai multe localitățile din raionul Florești.

Totuși responsabilii de la ministerul Mediului au anunțat că va fi sistată temporar alimentarea cu apa în Naslavcea, Soroca, Bălți, Florești și Sîngerei.

Cei de la Apă Canal Bălți ne-au spus că sistările au început de sâmbătă seară și vor afecta circa 45 de mii de consumatori. Pe rețelele de socializare unii locuitori din Bălți au postat imagini cum își fac rezerve de apă.

La patru zile de la depistarea petelor uleioase, autoritățile însă încă nu au primit un răspuns oficial din partea Ucrainei pentru a stabili exact despre ce substanță e vorba.

Într-un comunicat publicat de acum câteva zile pe pagina ministerului mediului din Ucraina, autoritățile de la Kiev anunțau că scurgerea s-ar fi produs în zona hidrocentralei de pe Nistru, după un atac cu rachete din 7 martie și că avarierea infrastructurii energetice ar fi dus la deversarea unor uleiuri tehnice în apele râului. Inițial autoritățile de la Chișinău vorbeau despre o cantitate de circa 1,5 tone de combustibil petrolier, însă aceasta ar putea fi mai mare.