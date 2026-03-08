Aeroportul Ben Gurion, cel mai mare aeroport din Israel, își reia treptat zborurile, iar un avion a decolat din Dubai spre Chișinău în această dimineață, urmând ca pasageri moldoveni să ajungă în țară, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Astfel, potrivit MAE, Celula de Criză continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune.

Cetățenii moldoveni aflați în statele din regiune sunt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor, unde sunt publicate în mod constant actualizări privind situația de securitate, măsurile autorităților locale și opțiunile disponibile de deplasare, să respecte instrucțiunile autorităților locale și să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova pentru a primi informații actualizate.

Statul Israel

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile israeliene, restricțiile actuale stabilite de Comandamentul Frontului Intern rămân în vigoare și au fost extinse până luni, 9 martie 2026, ora 20:00.

Ministerul Transporturilor din Israel a anunțat că, începând cu 8 martie 2026, Aeroportul Ben Gurion va relua treptat zborurile de ieșire din Israel. În această etapă, operațiunile sunt autorizate pentru companiile aeriene El Al, Israir, Arkia și Air Haifa, iar numărul pasagerilor este limitat conform reglementărilor autorităților.

Citeste si : Cel mai mare aeroport din Israel își reia treptat zborurile. Ce companii aeriene vor opera curse

Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să verifice periodic informațiile publicate de companiile aeriene și să urmărească pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Statul Israel: https://facebook.com/Moldovainisrael

Emiratele Arabe Unite

Autoritățile Emiratelor Arabe Unite continuă monitorizarea situației de securitate, iar infrastructura și serviciile publice funcționează în regim normal, cu anumite limitări în operarea zborurilor comerciale.

Potrivit informațiilor disponibile la ora actuală pe pagina Aeroportului Internațional Dubai, o cursă operată de compania FlyDubai pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață, iar aterizarea la Aeroportul Internațional Chișinău este estimată pentru ora 15:13.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi monitorizează atent situația de securitate și analizează, împreună cu alte misiuni diplomatice, posibile opțiuni pentru evacuarea cetățenilor Republicii Moldova în viitorul apropiat, în baza listei cetățenilor înregistrați.

Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să urmărească pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite pentru informații actualizate: https://facebook.com/Moldovainuae

Statul Qatar

Situația rămâne în mare parte neschimbată. Spațiul aerian al statului Qatar a fost parțial redeschis, însă operațiunile aeriene continuă să fie limitate.

Ambasada Republicii Moldova la Doha continuă să monitorizeze situația și să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în statul Qatar.

Actualizările sunt publicate pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Statul Qatar: https://facebook.com/moldovaqatar

Republica Turcia

Ambasada Republicii Moldova la Ankara continuă monitorizarea evoluțiilor din regiune și menține legătura cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele pentru care este acreditată prin cumul.

Actualizările sunt publicate pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Turcia: https://facebook.com/MoldovainTurkey

Republica Azerbaidjan

Ambasada Republicii Moldova la Baku monitorizează în permanență evoluțiile de securitate din Republica Islamică Iran și menține legătura cu autoritățile competente și cu partenerii diplomatici pentru evaluarea situației.

Actualizările sunt publicate pe pagina oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan: https://facebook.com/Amb.RM.la.Baku