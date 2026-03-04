Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, la data de 4 martie, situația în regiune rămâne fără schimbări semnificative față de actualizările precedente. Contextul de securitate continuă să fie complex și volatil, însă în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate evoluții majore suplimentare.

Totodată, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din statele afectate mențin contact permanent cu autoritățile locale și cu cetățenii moldoveni aflați în zonă, iar până la această oră, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite.

În anumite zone, spațiul aerian rămâne închis sau afectat, iar unele curse aeriene pot fi anulate sau reprogramate fără preaviz. Autoritățile locale mențin măsuri sporite de securitate, inclusiv recomandări de adăpostire la fața locului și limitarea deplasărilor neesențiale.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandările adresate cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune:

• să evite deplasările neesențiale;

• să respecte strict instrucțiunile autorităților locale;

• să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

• să păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

• să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Ieri, zeci de solicitări de evacuare au fost înregistrate din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, în timp ce alte cazuri vizează anulări de zboruri și dificultăți de tranzit din state precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka.

