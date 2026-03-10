În contextul războiului din Iran, în Israel au fost extinse restricțiile actuale până la 14 martie 2026, ora 20:00, iar aproximativ 30 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost ieri evacuați în siguranță din Emiratele Arabe Unite. La această oră, nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din Orient, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Astfel, potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Celula de Criză continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Ambasadele Republicii Moldova mențin contact direct cu cetățenii moldoveni aflați în zonă și acordă sprijin consular în funcție de solicitările primite.

Cetățenii moldoveni aflați în regiune sunt îndemnați să urmărească paginile oficiale de Facebook ale ambasadelor Republicii Moldova, unde sunt publicate constant actualizări privind situația de securitate, măsurile autorităților locale și opțiunile disponibile de deplasare.

Statul Israel

Situația de securitate rămâne tensionată. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile israeliene, restricțiile actuale au fost extinse până la 14 martie 2026, ora 20:00.

În această perioadă:

-activitățile educaționale nu se vor desfășura;

-sunt permise adunări de cel mult 50 de persoane, cu condiția existenței posibilității de deplasare rapidă în adăpost în cazul declanșării alarmei.

În contextul situației de securitate, zborurile comerciale continuă să fie operate în regim limitat, în funcție de deciziile autorităților israeliene și de programul companiilor aeriene.

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel continuă să monitorizeze evoluțiile și să acorde sprijin consular cetățenilor Republicii Moldova aflați în această țară.

Actualizările pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei: https://facebook.com/Moldovainisrael

Emiratele Arabe Unite

Situația generală rămâne fără schimbări majore. Autoritățile Emiratelor Arabe Unite continuă monitorizarea situației de securitate, iar serviciile publice și infrastructura funcționează în regim normal.

Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor moldoveni afectați de perturbările transportului aerian și menține contactul cu autoritățile locale și partenerii internaționali pentru identificarea opțiunilor de deplasare disponibile.

Totodată, cu implicarea Ambasadei, pe 9 martie, aproximativ 30 de cetățeni ai Republicii Moldova au fost evacuați în siguranță din regiune cu ruta Muscat (Oman) – București, prin intermediul mecanismului rescEU, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Ambasada continuă să analizeze, împreună cu alte misiuni diplomatice și parteneri internaționali, opțiunile disponibile pentru cetățenii Republicii Moldova care solicită sprijin pentru părăsirea regiunii.

Actualizările pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei: https://facebook.com/Moldovainuae

Statul Qatar

Situația rămâne în continuare complexă. Spațiul aerian al Statului Qatar este parțial redeschis, iar operațiunile aeriene continuă să fie limitate.

Autoritățile locale recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și respectarea strictă a instrucțiunilor oficiale.

Ambasada Republicii Moldova la Doha continuă să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în Statul Qatar și monitorizează opțiunile disponibile de tranzit sau plecare din regiune.

Actualizările pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei: https://facebook.com/moldovaqatar

Republica Turcia

Aeroporturile din Republica Turcia continuă să opereze zboruri comerciale în regim normal, iar țara rămâne un punct important de tranzit regional pentru cetățenii care părăsesc Orientul Mijlociu.

Ambasada Republicii Moldova la Ankara continuă monitorizarea evoluțiilor din regiune și menține legătura cu cetățenii Republicii Moldova aflați în statele pentru care este acreditată prin cumul.

Actualizările pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei: https://facebook.com/MoldovainTurkey

Republica Azerbaidjan

Ambasada Republicii Moldova la Baku monitorizează în permanență evoluțiile de securitate din Republica Islamică Iran și menține legătura cu autoritățile competente și cu partenerii diplomatici pentru evaluarea situației.

Zborurile comerciale în Republica Azerbaidjan continuă să fie operate, însă opțiunile de tranzit pentru persoanele care ar putea părăsi Iranul rămân limitate și necesită coordonare prealabilă cu autoritățile competente.

Actualizările pot fi consultate pe pagina oficială a Ambasadei: https://facebook.com/Amb.RM.la.Baku

Recomandări generale pentru cetățenii moldoveni din Orientul Mijlociu

-să respecte instrucțiunile autorităților locale;

-să evite deplasările neesențiale;

-să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

-să mențină legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.

Lista completă a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și datele de contact ale acestora poate fi consultată pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe: https://mfa.gov.md/ro/misiuni