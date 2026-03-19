Luxemburg oferă țării noastre două generatoare diesel de mare capacitate care sunt necesare pentru ca operațiunile tehnice și energetice în zonele de intervenție pe râul Nistru să continue.

Potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, asistența este oferită prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene în contextul poluării apei din Nistru.

Totodată, Uniunea Europeană a mobilizat rezervele sale strategice de echipamente individuale de protecție din Polonia și Germania, garantând astfel siguranța echipelor care acționează direct în teren.

Și România își continuă suportul pentru țara noastră. Specialiștii români lucrează împreună cu echipele moldovene la instalarea și monitorizarea barajelor absorbante. Misiunea acestora a fost extinsă cel puțin până la finalul săptămânii, pentru a asigura protecția completă a resurselor de apă.

Citeste si : Continuă instalarea barajelor absorbante pe râul Nistru: Unde și câte vor fi instalate? Detaliile ministerului Mediului - VIDEO

Context

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie. În acest context, pe 15 martie, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău, dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Citeste si : Guvernul a aprobat starea de alertă de mediu pentru 15 zile în contextul situației de pe Nistru. Ce prevede această măsură - VIDEO

După ce mai multe localități au rămas fără apă din cauza poluării Nistrului, alimentarea a început să fie restabilită astăzi în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești, a anunțat premierul Alexandru Munteanu.

Citeste si : Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești - reconectate la apa potabilă. Anunțul făcut de premierul Alexandru Munteanu - VIDEO