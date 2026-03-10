În contextul stării de alertă în sectorul energetic, directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, a afirmat că, în prezent, avem stocuri de carburanți pentru 15 zile. Totodată, el a anunțat că ANRE s-a autosesizat, după ce mai mulți consumatori din țară s-au plâns că unele benzinării nu le-au vândut cantitatea solicitată. Declarațiile au fost făcute ieri, în cadrul unei emisiuni televizate de la TVR Moldova.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „La moment, avem un nivel de stocuri general per țară de în jur de 15 zile de vânzări medii pentru motorină. Avem depozitul din Giurgiulești, avem depozitele din Republica Moldova ale companiilor petroliere, cât și avem stațiile care la fel toate cumulat adună împreună în jur de 15 zile de vânzări.”

Acesta a adăugat că, deși, în general, stocurile sunt suficiente, la benzinării cantitatea disponibilă poate fi diferită. Oamenii cumpără în panică și astfel la unele stații de alimentare stocul se epuizează mult mai rapid decât ar fi normal.

Totodată, el a afirmat că ANRE a fost sesizat de unii consumatori că li s-au impus restricții la anumite benzinării și că aceste cazuri vor fi investigate.

Alexei TARAN, DIRECTOR GENERAL ANRE: „Astăzi prima zi când am fost notificați oficial prin apeluri telefonice la linia verde de către consumatori că sunt aceste limitări de valoare. Conform legislației, operatorii în stații trebuie să vândă consumatorilor cantitatea solicitată. Deci noi astăzi ne-am sesizat în baza apelurilor și o să analizăm punctual fiecare din aceste cazuri.”

Pe 4 martie 2026, Guvernul a instituit o stare de alertă în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Măsura este una de prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului energetic, au explicat autoritățile.

Citeste si : Ce presupune starea de alertă în sectorul energetic și de ce a fost instituită? Explicațiile autorităților

De săptămâna trecută, prețurile la carburanți au început să crească semnificativ. Acest lucru este cauzat de tensiunile din Orientul Mijlociu, Moldova fiind în totalitate dependentă de produsele petroliere importate.

Citeste si : Care este situația pe piața produselor petroliere din Moldova, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Directorul ANRE: „Tot ce se întâmplă la nivel internațional ne afectează și pe noi” – VIDEO

Și mâine carburanții vor fi mai scumpi. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, benzina va fi la preț de 25,20 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 24,30 lei pentru un litru. Astfel, șoferii vor plăti cu 38 de bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 71 de bani mai mult pentru un litru de motorină.

Citeste si : Din ce în ce mai scumpi! Prețul carburanților continuă să crească: motorina cu peste 70 de bani - FOTO